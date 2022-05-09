В Минобороны развенчали лживые мифы кремлевской пропаганды о Второй мировой войне

События Второй мировой войны в России настолько фальсифицированы и мифологизированы, что часто трудно отличить правду от фейка. Особенно когда правду все это время скрывать, вместо этого постоянно используя мифы.

Кремль и его пропагандисты уже более семи десятилетий формируют вокруг Второй мировой войны целую сеть мифов, старательно скрывая правду. Поэтому даже Вторая мировая война в российской пропаганде называется не иначе как "великая отечественная война". Ведь то, чем занимался Советский союз и Красная армия с 1939 года и до 22 июня 1941 года трудно назвать иначе, чем сотрудничество с нацистской Германией. Но почему-то в России об этом стараются не говорить, преследуя тех, кто разоблачает правду.

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Миф: Гитлер – самый заклятый враг СССР

Лидер нацистской Германии и до сих пор считается в России врагом № 1. Хотя россияне время от времени на его место могут поставить и кого-то другого, если это нужно будет для Кремля. Но сравнение все равно будет с Гитлером.

Но почему-то россияне замалчивают тот факт, что между Сталиным и Гитлером были довольно дружеские отношения. Они любезно приветствовали друг друга в официальных телеграммах. С другими высшим руководством Третьего рейха в Кремле тоже были замечательные отношения.

"Дружба народов Германии и Советского Союза, которая была скрепленная кровью, имеет все основания быть долгой и крепкой", – так писал Сталин министру иностранных дел Германии Йоахиму фон Риббентропу в ответ на его поздравление с 60-летием. Эта телеграмма была опубликована на страницах главного рупора СССР – в газете "Правда" 23 декабря 1939 года. К тому времени уже продолжалась Вторая мировая война. Но явно не для российской пропаганды, для которой она началась вероломным нападением гитлеровской Германии 22 июня 1941 года.

Ведь не укладывается в государствообразующий миф то, что только при поддержке СССР Германия и сумела начать Вторую мировую войну. 23 августа 1939 года был подписан "пакт Молотова – Риббентропа", в секретном протоколе к которому обе страны разделили сферы влияния. И после нападения Германии на Польшу, что и привело ко Второй мировой войне, советские войска тоже вторглись на ее территории – 17 сентября. А уже 22 сентября 1939 года обе страны провели совместный военный парад в городе Брест. В церемонии приняли участие подразделения моторизованного корпуса вермахта под командованием Гейнца Гудериана и отдельной танковой бригады Красной Армии во главе с Семеном Кривошеиным.

Миф О вероломном нападении

Да и само определение "вероломного нападения" о начале войны между Германией и СССР не вполне соответствует действительности. Так, нападение и впрямь стало неожиданным для кремлевской верхушки. Но предупреждение об этом они получали неоднократно.

Да и СССР активно готовился к войне. Потому что Германия хоть и была союзником все это время (СССР продолжал поставлять ресурсы в страну вплоть до 22 июня 1941 года), но явно не укладывалась в советскую идеологию о необходимости установления коммунистической власти по всему миру.

Поэтому СССР активно вооружался. Его военные ассигнования в 1939 году составляли 26 процентов расходной части бюджета или 12 процентов всего национального дохода страны. В Германии в том же году эти показатели равнялись 23 процентам и 9 соответственно. Другой вопрос – как активно воспользоваться имеющимся оружием.

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Миф: Немцы уничтожили Крещатик

24 сентября 1941 года столицу Украины всколыхнули мощные взрывы на Крещатике. Начался масштабный пожар, который не удалось быстро потушить. Поэтому за несколько дней на центральной улице Киева было уничтожено более трех сотен домов, а тысячи жителей города остались без крыши над головой.

Советская пропаганда убеждала, что это сделали немецкие войска. Но как свидетельствуют документы, это дело рук Красной Армии. Сделали они это с помощью радиоуправляемых фугасов. А когда в городе начались пожары, то советские подпольщики перерезали шланги, которые качали воду из Днепра.

К слову, нацисты диверсию в Киеве использовали как один из поводов расстрела евреев в Бабьем Яру.

Миф: Украинские националисты – верные прислужники Гитлера

Едва ли не самая любимая тема для российских пропагандистов – обвинять украинцев в сотрудничестве с Гитлером. В таком случае приводятся в пример батальоны "Нахтигаль" и "Роланд", а также Дивизия "Галичина". Без документального подтверждения, в Кремле утверждают, что их личный состав участвовал в карательных акциях.

На самом же деле "Нахтигаль" и "Роланд" никогда не были подразделениями СС, а инициатором их создания был не райхсфюрер СС Гиммлер, а ОУН. Оуновцы рассматривали эти батальоны как основу для будущей украинской армии.

Совсем другой была история дивизии "Галичина". Ее создание началось весной 1943 года, на территории Восточной Галичины. Хотя в официальном названии формирования до апреля 1945 года присутствовала аббревиатура "СС", однако с самого начала дивизия была сугубо военным формированием. Таких дивизий существовало более 40, половину которых составляли граждане оккупированных и союзных Германии государств. Дивизия "Галичина" была предназначена исключительно для боевых действий на фронте вместе с вермахтом.

Украинцы рассматривали пребывание в "Галичине" как возможность получить военный опыт и оружие для того, чтобы в дальнейшем перейти к УПА, которая в то время не имела возможности вышколить и вооружить такое количество воинов. Другие надеялись, что дивизия станет основой для формирования украинских воинских частей для борьбы с СССР, пусть даже на стороне немцев. Были и такие, которые вступали в ряды дивизии, чтобы избежать принудительного вывоза на работу в Германию. Определенную часть воинов в "Галичину" мобилизовали принудительно.

Миф: Никто не забыт, ничто не забыто

Количество погибших со стороны СССР во Второй мировой войне доподлинно неизвестно до сих пор. В советское время это скрывалось, ведь не ложилось в канву о "великой победе". С человеческими потерями там никто не считался, и это были лишь цифры, а не человеческие судьбы. Поэтому после окончания войны называлась цифра в 7 миллионов человек.

Но впоследствии эта цифра неоднократно росла – сначала до 20 миллионов человек, а впоследствии – и до 27 миллионов человек. Это уже произошло ближе к развалу СССР.

Окончательное количество погибших не установлено до сих пор. Причин немало – не было системного учета потерь, на войну часто бросали неподготовленных бойцов, даже без оружия, как "пушечное мясо". С такими потерями никто не считался.

Еще один аспект "незабвенности" – в СССР довольно быстро избавлялись от людей, получивших увечья из-за войны. Они тоже не слишком вписывались в идеологизированную "победу". Для них организовали "дома инвалидов" подальше от городов, куда их насильно отправляли. Якобы на лечение и уход за ними. На самом деле – чтобы убрать с улиц городов, чтобы и упоминание о них тоже исчезло.