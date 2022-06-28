Украинцы сопротивляются в Лисичанске и его окрестностях. Недалеко от Лисичанска расположен город Северодонецк, который заняли русские войска.

Я бы не ставила на россиян, они не знают, за что воюют, – фон дер Ляен

Чиновник из Минобороны США оценил боевые действия на Донбассе и отметил профессионализм ВСУ. Он отметил, что то, как украинские воины держали город, все будут учить в будущем.

С военной точки зрения, я бы сказал, что небольшое количество украинцев, которые удерживали россиян в Северодонецке так долго, как они это делали – действительно то, что, я думаю, мы все изучим в будущем. И когда [украинские силы] решили покинуть Северодонецк, они решили сделать [это] по собственному желанию, чтобы перейти к более подготовленным местам для продолжения этой обороны,

– сказал чиновник.

ВСУ заставляют россиян сильно платить за каждый клочок земли

Активные боевые действия в Донбассе продолжаются уже несколько месяцев. За это время россияне захватили небольшую территорию. При этом в процессе они потеряли очень много сил.

Украинцы заставляют платить за очень маленький участок земли… Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в этой части мира в достаточно серьезном бою. Это говорит об устойчивости украинских солдат и их руководстве,

– сказал он.

Украинцы отбивают свои земли, несмотря на преимущество врага в силе

Чиновник подчеркнул, что если следовать только сухой статистике, то россияне, безусловно, преобладают в вооружении и в количестве живой силы. Но то, что ВСУ могут продвигаться на определенных направлениях, в частности, на Херсонском, говорит об их мастерстве и решительности.

В последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. И нам также известно, что сообщения свидетельствуют о том, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона,

– заметил чиновник.

Также известно, что в последний месяц кафиры привлекают в бой свои резервы. Чиновник отметил, что "тот факт, что россияне говорят о резервах, говорит о влиянии украинцев на российскую армию".

Кроме того, в ведомстве видят явные проблемы с моральным духом среди российских военнослужащих. Также Министерству обороны США известно о случаях освобождения от службы нескольких российских генералов, участвовавших в войне в Украине.

За прошедшие сутки ВСУ отбили несколько штурмов на Донбассе

ВСУ отбили попытку наступления на Славянском направлении в сторону Довгенькое – Долина, отбросив врага назад.

На Лисичанском направлении кафиры не оставляют попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Враги вели наступление, но украинские воины успешно подавили эти попытки и заставили врага отойти.

На Авдеевском направлении россиянам пришлось отойти с бешеными потерями. Они безрезультатно пытались штурмовать в направлении Егоровка – Павловка.

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