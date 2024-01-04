Воздушная тревога была объявлена в Полтавской области. Людей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги.

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Сначала воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для Полтавской и Сумской области. Защитники украинского неба заявили, что вражеская ракета двигается в сторону Кременчуга.

Позже СМИ сообщили, что звуки взрыва услышали в Полтаве и Миргороде. Детали пока не раскрывают. Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока не было.

Ответ на российский террор будет увеличиваться

Михаил Подоляк заявил, что ответ Украины на российский террор будет увеличиваться. Сейчас Украина имеет для этого гораздо больше возможностей, чем в 2022 году.

У Украины есть сегодня инструменты гораздо более существенные относительно влияния на ту или иную ситуацию, чем это было в 22-м или начале 23-го года,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по Украине. У врага нет никаких шансов реализовать свои замыслы.