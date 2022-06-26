Акции протеста перед саммитом G7

Около 4000 человек собралось в Мюнхене на демонстрацию перед началом саммита G7. Они провозглашали экологические лозунги относительно отказа от ископаемого топлива, сохранения разнообразия животных и растений, социальной справедливости и борьбы с голодом.

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В полиции сообщили, что задержали девять человек из-за нападений на полицию или нарушения масочного режима. Один из арестов арест вызвал короткую стычку в конце марша протеста. Правоохранители применили резиновые палки, а демонстранты зажгли дымовые шашки, двое офицеров получили легкие ранения.

В полиции сообщили, что против нарушителей возбуждено дело. А спикера протестного альянса "Стоп G7 Эльмау" осудила "насильственные действия полиции". По оценкам организаторов протестов, участие в акциях приняло 6000, но накануне они заявляли, что ожидают 25 тысяч протестующих.

Саммита G7: что известно

В замке Эльмау в баварских Альпах начался саммит лидеров G7 – США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Также на встрече присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Также были приглашены представители власти Индонезии, Индии, Сенегала, Аргентины и Южно-Африканской Республики.

На встрече обсудят российское полномасштабное вторжение в Украину, мировой всплеск инфляции, проблемы рецессии и растущую угрозу со стороны Китая, угрожающего Тайваню.

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На саммите предстоит обсудить внедрение плана Маршалла для Украины. Также ранее Джо Байден анонсировал , что лидеры "Большой семерки" могут договориться об эмбарго на российское золото. Экспорт этого ценного металла приносит Москве десятки миллиардов долларов.

После встречи в Эльмау лидеры страны отправятся в Мадрид, где стартует важный саммит НАТО, на котором будут принимать новую стратегическую концепцию Альянса.

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