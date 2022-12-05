В Министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент для 24 канала. В ведомстве подчеркнули – ракетный террор грозит не только Украине.

К теме Одна из ракет упала в Молдове во время массированной атаки по Украине

"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы со стороны России", – сказали в МИД.

Что известно о ракете в Молдове

Ракету обнаружила пограничная служба Молдовы. Она упала во фруктовом саду возле города Бричаны. Сейчас место инцидента оцепили. Там будут работать специализированные службы МВД, саперы и спасатели.

Местное издание Moldova Liberă сообщило, что упала ракета типа С-300. Однако официальной информации от власти еще не было.

Мониторинговая группа monitor отметила, что упавшая у Бричан ракета это разгонным блоком ПВО С-300, а не крылатой.

Как российско-украинская война влияет на Молдову: последние новости