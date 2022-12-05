У Міністерстві закордонних справ прокоментували інцидент для 24 каналу. У відомстві наголосили – ракетний терор загрожує не лише Україні.
До теми Одна з ракет впала у Молдові під час масованої атаки по Україні
"Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку Росії", – сказали у МЗС.
Що відомо про ракету в Молдові
Ракету знайшла прикордонна служба Молдови. Вона впала у фруктовому саду біля міста Бричани. Наразі місце інциденту оточили. Там працюватимуть спеціалізовані служби МВС, сапери та рятувальники.
Місцеве видання Moldova Liberă повідомило, що впала ракета типу С-300. Однак офіційної інформації від влади ще не було.
Моніторингова група monitor зазначила, що ракета, яка впала біля Бричан є, це розгінним блоком ППО С-300, а не крилатою.
Як російсько-українська війна впливає на Молдову: останні новини
- Під час ракетного обстрілу 5 грудня молдовська енергетична компанія Moldelectrica повідомила про можливі відключення електроенергії.
- Молдова готується до дефіциту електроенергії на рівні 74%. Молдовський журналіст видання "RISE.Молдова" Володимир Тхорик сказав, що після кожної ракетної атаки по Україні відбувається автоматичне відключення систем електропостачання.
- Країна вже занурювалася у темряву після ракетного обстрілу 23 листопада. Про це повідомляв міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.
- Енергосистеми України та Молдови наразі об'єднані. Вони працюють синхронно з європейською континентальною мережею.