У Міністерстві закордонних справ прокоментували інцидент для 24 каналу. У відомстві наголосили – ракетний терор загрожує не лише Україні.

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"Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку Росії", – сказали у МЗС.

Що відомо про ракету в Молдові

Ракету знайшла прикордонна служба Молдови. Вона впала у фруктовому саду біля міста Бричани. Наразі місце інциденту оточили. Там працюватимуть спеціалізовані служби МВС, сапери та рятувальники.

Місцеве видання Moldova Liberă повідомило, що впала ракета типу С-300. Однак офіційної інформації від влади ще не було.

Моніторингова група monitor зазначила, що ракета, яка впала біля Бричан є, це розгінним блоком ППО С-300, а не крилатою.

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