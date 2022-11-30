Так, влада Молдови планує покривати дефіцит електроенергії коштом румунських постачань й вже підписала контракти з компаніями Румунії. Про це 24 каналу розповів молдовський журналіст видання "RISE.Молдова" Володимир Тхорик.

Цікаво У Молдові запустили флешмоб "У темряві, але без вас"

Не лише проблема України, а всього світу

Утім, проблемою є те, що масовані ракетні атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі дається взнаки молдовським споживачам. Це пов'язано з тим, що після кожного цинічного обстрілу окупантами вібувається автоматичне відключення систем електропостачання.

Як наслідок, Молдова вже кілька разів занурювалася у темряву й буквально залишалася знеструмленою під час найпіковіших обстрілів російськими загарбниками української енергосистеми.

Можна сказати, що обстріли Росії впливають не тільки на Україну, а й на Молдову. Тобто це не лише проблема України, а міжнародна, оскільки зачіпає Молдову, яка є нейтральною державою та заявляла про свій нейтралітет,

– підкреслив молдовський журналіст.

Тхорик розповів, як Молдова підготувалася до дефіциту електроенергії: дивіться відео

Молдова двічі залишалася без світла через Росію

Внаслідок російського ракетного терору 23 листопада вдруге постраждала Молдова. Після бомбардувань Росією української енергосистеми в Молдові були масштабні відключення електроенергії по всій країні. Ідентична ситуація була під час масованих атак Росії 15 листопада.

Раніше в Укренерго заявили, що ціллю росіян під час останньої масованої атаки були переважно об'єкти генерації. Це й спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.

До того ж енергосистеми України та Молдови наразі об'єднані й працюють синхронно з європейською континентальною мережею.

Річ у тому, що електроенергію для Молдови виробляє Тираспольська ТЕЦ, яка розташована на території Придністров'я, яке окуповане росіянами. Росія обмежила постачання газу на ТЕЦ, паралельно вдарила по енергосистемі України. У цій ситуації вийшло так, що обидві країни залишилися без світла,

– пояснив експерт з ЖКП Олег Попенко.

Крім того, він наголосив, що такі атаки Росії по Україні будуть ще складнішими. Відповідно, відновлення потребуватиме все більше й більше часу.

Ситуація з електроенергію в Україні: коротко