Так, влада Молдови планує покривати дефіцит електроенергії коштом румунських постачань й вже підписала контракти з компаніями Румунії. Про це 24 каналу розповів молдовський журналіст видання "RISE.Молдова" Володимир Тхорик.
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Не лише проблема України, а всього світу
Утім, проблемою є те, що масовані ракетні атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі дається взнаки молдовським споживачам. Це пов'язано з тим, що після кожного цинічного обстрілу окупантами вібувається автоматичне відключення систем електропостачання.
Як наслідок, Молдова вже кілька разів занурювалася у темряву й буквально залишалася знеструмленою під час найпіковіших обстрілів російськими загарбниками української енергосистеми.
Можна сказати, що обстріли Росії впливають не тільки на Україну, а й на Молдову. Тобто це не лише проблема України, а міжнародна, оскільки зачіпає Молдову, яка є нейтральною державою та заявляла про свій нейтралітет,
– підкреслив молдовський журналіст.
Тхорик розповів, як Молдова підготувалася до дефіциту електроенергії: дивіться відео
Молдова двічі залишалася без світла через Росію
Внаслідок російського ракетного терору 23 листопада вдруге постраждала Молдова. Після бомбардувань Росією української енергосистеми в Молдові були масштабні відключення електроенергії по всій країні. Ідентична ситуація була під час масованих атак Росії 15 листопада.
Раніше в Укренерго заявили, що ціллю росіян під час останньої масованої атаки були переважно об'єкти генерації. Це й спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.
До того ж енергосистеми України та Молдови наразі об'єднані й працюють синхронно з європейською континентальною мережею.
Річ у тому, що електроенергію для Молдови виробляє Тираспольська ТЕЦ, яка розташована на території Придністров'я, яке окуповане росіянами. Росія обмежила постачання газу на ТЕЦ, паралельно вдарила по енергосистемі України. У цій ситуації вийшло так, що обидві країни залишилися без світла,
– пояснив експерт з ЖКП Олег Попенко.
Крім того, він наголосив, що такі атаки Росії по Україні будуть ще складнішими. Відповідно, відновлення потребуватиме все більше й більше часу.
Ситуація з електроенергію в Україні: коротко
- Українську енергосистему поки не вдалося відновити після масованих російських атак. І хоча дефіцит потужностей зменшується, але аварійні відключення світла ще діють. Станом на 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі складає 27%.
- Експерт енергетичних програм центру Разумкова Максим Білявський пояснив, що після кожного завданого удару енергосистема змінюється. Нараз головне завдання, якнайшвидше повернути її до стану, який був наприкінці жовтня.
- Українські енергетики намагаються збільшити обсяг генерації в енергосистемі. Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував перехід на планові відключення світла.