Декларация заявляет, что Россия совершает агрессию против Украины с 2014 года, а с 2022 года она переросла в полномасштабную войну. Она также осуждает действия России как военные преступления и нарушение международного права.

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Соратники Игоря Додона демонстративно вышли из зала

Декларация призывает Россию прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины в пределах международно признанных границ.

Блок коммунистов и социалистов ПКРМ-ПСРМ 1 марта зарегистрировал свою собственную декларацию "о гарантиях сохранения мира в Молдове", а депутат-коммунист Владимир Воронин предлагал создать комиссию по наработке общего текста декларации.

Однако спикер ответил им, чтобы они "осмелились называть вещи своими именами". После этого депутаты из блока коммунистов и социалистов демонстративно вышли из зала, потому что голосование проводилось только членами парламентского большинства.

На решение парламента Молдовы отреагировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он поблагодарил парламент Молдовы "за принятие декларации, осуждающей российскую вооруженную агрессию в Украине и призывающей к немедленному прекращению военных действий в Украине и выводу российских войск с международно признанной территории Украины".

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Депутаты парламента Молдовы подрались во время голосования в первом чтении за проект об отказе от названия "молдавский язык". Проект от правящей партии PAS предусматривает изменение названия "молдавский язык" на "румынский язык".

Во время презентации законопроекта к трибуне вышли ранее ушедшие из зала депутаты коммунистов и социалистов с плакатами с призывом к референдуму и досрочным выборам. На одном из плакатов написали "Moldova. Moldoveni. Moldovenesc" ("Молдова. Молдаване. Молдовская").

Один из депутатов от парламентского большинства подскочил к ним и выхватил плакат у "социалиста", началась потасовка. Депутат PAS попыталась продолжить презентацию проекта, но микрофон заняла депутат от коммунистов и начала выкрикивать "Молдова, Молдова". Микрофон затем выключили.

Спикер Игорь Гросу призвал депутатов успокоиться. Часть вернулась на места, оппозиция продолжала блокировать трибуну. В конце концов, проект одобрили в первом чтении 55 голосами депутатов PAS.

Согласно документу слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в любой грамматической форме, где речь идет о государственном языке Республики Молдова, заменяются словами "румынский язык" в соответствующей грамматической форме.

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Какое еще важное решение приняла Молдова

Осенью 2022 года президент Молдовы Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту на территории страны, ранее поддержанную парламентом страны.

Также в Молдове запретили символы V и Z, которыми пользуются войска России в войне против Украины. Полиция Молдовы обещает штрафовать всех граждан страны в случае использования ими запрещенной центральной властью георгиевской ленты.

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