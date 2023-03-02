Декларація заявляє, що Росія здійснює агресію проти України з 2014 року, а з 2022 року вона переросла у повномасштабну війну. Вона також засуджує дії Росії як воєнні злочини та порушення міжнародного права.

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Соратники Ігоря Додона демонстративно вийшли із зали

Декларація закликає Росію припинити війну та вивести свої війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Блок комуністів і соціалістів ПКРМ-ПСРМ 1 березня зареєстрував свою власну декларацію "про гарантії збереження миру у Молдові", а депутат-комуніст Владімір Воронін пропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації.

Проте спікер відповів їм, щоб вони "наважилися називати речі своїми іменами". Після цього депутати з блоку комуністів і соціалістів демонстративно вийшли з зали, тому що голосування проводили лише члени парламентської більшості.

На рішення парламенту Молдови відреагував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він подякував парламенту Молдови "за прийняття декларації, що засуджує російську збройну агресію в Україні й закликає до негайного припинення військових дій в Україні та виведення російських військ з міжнародно визнаної території України".

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Депутати парламенту Молдови побилися під час голосування у першому читанні за проєкт про відмову від назви "молдовська мова". Проєкт від правлячої партії PAS передбачає зміну назви "молдовська мова" на "румунська мова".

Під час презентації законопроєкту до трибуни вийшли депутати комуністів і соціалістів, які раніше пішли з зали, з плакатами із закликом до референдуму та дострокових виборів. На одному з плакатів написали "Moldova. Moldoveni. Moldovenesc" ("Молдова. Молдовани. Молдовська").

Один із депутатів від парламентської більшості підскочив до них і вихопив плакат у "соціаліста", почалася бійка. Депутатка PAS спробувала продовжити презентацію проєкту, але мікрофон зайняла депутатка від комуністів і почала вигукувати "Молдова, Молдова". Мікрофон після того вимкнули.

Спікер Ігор Гросу закликав депутатів заспокоїтись. Частина повернулись на місця, опозиція продовжувала блокувати трибуну. Врешті проєкт схвалили у першому читанні 55 голосами депутатів PAS.

Згідно з документом, слова "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі, де йдеться про державну мову Республіки Молдова, замінюються словами "румунська мова" у відповідній граматичній формі.

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Яке ще важливе рішення прийняла Молдова

Восени 2022 року президентка Молдови Майя Санду затвердила заборону на георгіївську стрічку на території країни, раніше підтриману парламентом країни.

Також у Молдові заборонили символів V і Z, якими користуються війська Росії у війні проти України. Поліція Молдови обіцяє штрафувати всіх громадян країни у разі використання ними забороненої центральною владою георгіївської стрічки.

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