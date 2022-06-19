В Молдове прошли крупнейший в истории страны ЛГБТ-марш и пророссийский митинг против власти

В молдавском Кишиневе впервые за два года прошел ЛГБТ-марш. Это был величайший ЛГБТ-митинг в истории страны.

Также на улицы столицы вышли пророссийские противники действующей власти. Всё это происходило в стране 19 июня.

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В Молдове прошел ЛГБТ-митинг

Организаторы митинга рассказали, что мероприятие собрало наибольшее количество участников за всю историю таких маршей в Молдове.

Длина маршрута тоже была рекордной – от улицы Измаильской до сквера Европы. Среди участников были общественные активисты, журналисты, депутаты,

– говорится в сообщении.

Также из фотографий заметно, что:

некоторые пришли с детьми;

другие – с домашними животными;

участников марша охраняли сотни работников МВД.

В Молдове прошел ЛГБТ-марш / Фото NewsMaker

В столице Молдовы прошел пророссийский митинг: пенсионеров свозили автобусами

Телеканалы TV6 и Orhei TV, подконтрольные лидеру партии "Шор" Илану Шору, опубликовали на своих сайтах фотографии протестующих, которые ехали на протест автобусами и микроавтобусами . Все они съехались в центре Кишинева. Митинг организовал близкое к партии движение "Новая жизнь".

На фотографиях, сделанных внутри автобусов и микроавтобусов, видны протестующие, на некоторых из них футболки и бейсболки с логотипом движения "Новая жизнь",

– говорится в сообщении.

По данным пророссийского движения говорилось о десятках автобусов и микроавтобусов.

В Молдове прошел пророссийский митинг / Фото6.md

Пророссийский митинг против действующих властей был проведен на центральной площади в Кишиневе.

Кратко о последних новостях по ЛГБТ

Австралийская актриса Ребел Уилсон из фильма "Мошенницы" совершила каминг-аут. Раньше звезда встречалась только с мужчинами. Актриса известна благодаря своим ролям в комедиях "Холостячки" и "Мошенницы".

Впоследствии стало известно, что американская актриса Кристен Стюарт запустит паранормальное шоу для геев . Главное требование – быть медиумом, экстрасенсом, охотником по привидениям или другим специалистом по мистике, а также – членом сообщества ЛГБТК+.

Melovin поднял флаг ЛГБТ, выступая в рамках второго телемарафона Save Ukraine - #StopWar в Берлине. Певец исполнил песню "Не медли". После этого поднял флаг ЛГБТ и заявил, что Украина – свободная и современная страна.

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