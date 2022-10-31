В Молдове упала российская ракета

Во время массированного ракетного удара по Украине вражеская ракета упала на территории Молдовы. Несколько домов повреждены.

Ракету сбила украинская ПВО. Вражеская ракета упала в районе населенного пункта Наславча на Севере Молдовы, недалеко от украинской границы.

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Последствия падения ракеты в Молдове

Во время массированной ракетной атаки утром 31 октября украинская ПВО сбила 44 ракеты. В частности противовоздушная оборона работала и на Винниччине, с которой граничит город Наславча.

Обломки вражеской ракеты упали на территорию Молдовы, в результате чего в нескольких частных домах выбило окна. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.