В Молдове проходят выборы президента и референдум по ЕС: как пыталась повлиять Россия

В Молдове 20 октября граждане должны избрать нового президента страны и проголосовать на референдуме по ЕС.

Майя Санду и в дальнейшем, согласно опросу Watchdog Moldova от 7 октября, является фаворитом президентской гонки – за нее 36,1% опрошенных. На кресло президента в целом соревнуются 11 кандидатов.

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Что известно о выборах президента в Молдове

Ближайшими конкурентами Майи Санду являются:

Александр Стояногло – бывший генпрокурор Молдовы, которого поддерживает традиционно пророссийская Партия социалистов (10,1%),

Ренато Усатый, бывший мэр города Бельцы – крупнейшего на севере Молдовы и второго по экономическому значению в стране, – имеет 7,5% поддержки.

Если Майя Санду не наберет более 50% голосов в первом туре, то 3 ноября 2024 года состоится второй тур выборов.

Издание Reuters объясняет, что второй тур возможен, однако Санду таки выиграет и продолжит свой прозападный курс, проводя реформы и получая западное финансирование.

Кстати, избирательные участки открылись в 7:00 и закроются в 21:00 20 октября.

Молдаване будут голосовать также на референдуме по ЕС

Парламент Молдовы в мае 2024 года проголосовал за то, чтобы одновременно с выборами президента 20 октября в стране проголосовали за то, или поддерживают ли граждане закрепление в конституции Молдовы курса на ее членство в Евросоюзе.

В бланке референдума будет вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдовы в Европейский Союз?". Граждане Молдовы должны ответить "да" или "нет".

Стоит заметить, что сейчас большинство в парламенте Молдовы имеет правящая партия Санду PAS. Кстати, в 2025 году в Молдове должны пройти и парламентские выборы.

Как Россия пытается сорвать голосование в Молдове

Или мы останемся слабым и одиноким государством, или Молдова станет сильной, безопасной и со многими друзьями,

– заявила перед выборами Майя Санду.

Президент Молдовы также намекнула на то, что пророссийские силы пытаются повлиять на результаты референдума. Она сказала, что "группы воров хотят заблокировать будущее Молдовы с помощью лжи и грязных денег".

На днях издание Голос Америки отмечало, что Россия направила в страну не менее 100 миллионов евро, чтобы повлиять на выборы президента и результаты реферндума.

Так, в октябре глава национальной полиции Молдовы Виорел Чернауцану обвинил пророссийского олигарха-изгнанника Илана Шора в том, что Кремль направил ориентировочно 15 миллионов долларов, чтобы подкупить более 130 000 молдаван, чтобы те проголосовали против движения в ЕС на референдуме и за промосковских кандидатов на выборах.

Виорел Чернауцану заявил, что Шор и Россия создали сложную "мафиозную" схему, чтобы купить голоса людей в Молдове. Также главный правоохранитель сказал, что это "беспрецедентное, прямое нападение".

Кстати, пророссийский олигарх в Молдове заочно приговорен к 15 годам заключения по делу о хищении 1 миллиарда долларов из молдавских банков ориентировочно 10 лет назад. Он бежал в Израиль, а затем в Россию.

Именно в Москве Шор основал политическое движение, цель которого дестабилизировать действующее правительство в Кишиневе. Блок "Победа", который финансирует Шор, пытался выдвинуть на выборах президента депутата парламента Василия Болю, однако его не допустили к выборам.

Также издание Reuters написало, что корпорация Meta, которая владеет инстаграмом и фейсбуком, обнаружила признаки специального дезинформационного воздействия накануне выборов в Молдове. В частности, Meta в октябре удалила фейковые учетные записи, которые подрывали курс Молдовы на Запад.

Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связь с людьми из России и Молдовы, которые действовали из Приднестровского региона. Мы также нашли некоторые связи с сетью из (оккупированной Россией – 24 Канал) Луганской области Украины, которую удалили в декабре 2020 года,

– отметили в Meta.

Там также объяснили, что заблокировали 15 каналов и 95 чат-ботов, связанных с Иланом Шором.

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Кстати, Майя Санду накануне выборов заявила, что направляются миллионы евро на покупку голосов, раздаются тысячи лживых слов ежедневно.

...Но молдаване мудрые и не воспринимают, чтобы другие указывали нам, как жить. Мы не продаем свое будущее, мы обязаны победить, пусть победит воля народа, а не грязные деньги,

– призвала Санду.