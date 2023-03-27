В крупнейшей природной гавани Европы вылились тонны нефти
Источник:BBC
В гавани Пул на Юге Англии в море вылилось 32 тонны пластовой жидкости. В частности, у воды гавани вытекла и нефть.
По информации СМИ, инцидент произошел на трубопроводе, которым управляет газовая компания Perenco. Там проводится операция по очистке моря от нефти.
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Компания проведет расследование
Местные власти призвали жителей не плавать в гавани Пула или его окрестностях к дальнейшему сообщению.
В компании Perenco заявили, что будет проведено полное расследование произошедшего.
В настоящее время трубопровод перекрыли, а с обеих сторон от места утечки установили боновые заграждения. Также были мобилизованы компании, специализирующиеся на ликвидации разливов нефти, сейчас они проводят операцию по очистке моря.
Стоит отметить, что Пул является самой природной гаванью в Европе и представляет особый научный интерес, поскольку там обитает множество болотных птиц.
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