Российские телеграмм-каналы пишут о крупном пожаре на западе Москвы. Там вспыхнул склад с автозапчастями на улице Горбунова, передает 24 Канал.

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Возгорание довольно масштабное

Очевидцы сообщают о громких взрывах. Кроме этого, есть угроза переброски огня на АЗС.

Пожар начался примерно в 6 утра в районе 56 километра МКАД. Пламя полностью охватило ангар площадью около 600 квадратных метров, сейчас на месте видно открытый огонь и столб густого черного дыма.

По последним данным, вплотную к ангару пристроены два контейнера с маслом и топливом внутри, крыша здания деформирована и может обвалиться. На месте работают пожарные, информации о пострадавших пока не было.

Позже стало известно, что крыша ангара упала по всей площади. Кроме этого, в 6:31 возгорание удалось локализовать.

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