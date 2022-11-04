Так, Иранский Ил-76 (EP-PUS) "засветился" в аэропорту "Внуково". Такая информация появилась в соцсетях, сообщает 24 канал.

Важно Воздухом и морем: как Иран поставляет России свои дроны

На борту может быть вооружение для России

Отмечается, что авиакомпания Pouya Air, которой принадлежит этот самолет, имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции. А с самого самолета в аэропорту выгружалось множество коробок. Поэтому остается только думать, что именно там могло быть, в частности, есть ли там очередные "подарки" для Украины.

Самое интересное, конечно, находится внутри этих загадочных коробок. Единственное, что можно сказать однозначно, так это то, что этих ящиков было много,

– сообщили пользователи российских телеграм-каналов.

Отметим, что это не первый визит Ил-76 в Россию, так что такие выгрузки после информации о возможной поставке дополнительного вооружения России выглядят достаточно подозрительными.

Иранский грузовой самолет заметили во "Внуково" / Фото из соцсетей

Отметим, что в настоящее время этот самолет уже покинул столицу страны-террориста и летит в сторону Казахстана.

О каких подозрениях говорится

1 ноября издание CNN заявило, что Иран готовится отправить России дополнительное оружие. Предполагается, что в поставках будет около 1 000 дополнительных единиц оружия, в частности баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников для использования в Украине. В свою очередь передовые высокоточные управляемые ракеты могут дать Кремлю значительный толчок на поле боя.

Так, по данным CNN, в последний "оружейный транш" входило около 450 иранских беспилотников. Поэтому частые рейсы иранских грузовых самолетов вызывают дополнительные подозрения. В частности, в сети сообщается, что иранские Boeing 747 (EP-SIH) и Ил-76 (EP-PUS) видели в Москве 20 и 21 октября.

Иран все отрицает

Интересно, что на фоне всего этого Иран отрицает свою причастность к поставке вооружения России. Так, накануне спикер МИД страны Насер Канани подчеркнул нейтралитет Ирана по поводу войны в Украине и заявил, что "эмоциональные заявления и голословные обвинения" не помогут разрешить кризис в Украине.

В Израиле показали доказательства, что так называемые "Герань-2" на самом деле являются иранскими дронами "Shahed-136". В частности, президент страны Ицхак Герцог продемонстрировал фотографии корпусов и двигателей беспилотников-камикадзе, которые удалось сбить в Украине. Он призвал сравнить хвост и крылья иранского дрона и сравнить его с тем, который сбили в Украине.

Однако фото – не единственные доказательства причастности Ирана, ведь есть соответствующие данные разведки страны, которыми Израиль готов поделиться при необходимости.