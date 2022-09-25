Так, в россии 24 сентября люди снова вышли на акции против мобилизации. Их сразу начали задерживать силовики. Фото и видео публиковали в сети, передает 24 канала.

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К девушке сразу подбежала толпа силовиков. Однако неизвестно, задержали ли ее. Очевидцы снимали акцию протеста на телефон.

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Россияне протестуют против мобилизации: что известно

После объявления в россии частичной мобилизации некоторые граждане государства-агрессора все же начали выходить на митинги. Они выходят и скандируют "против войны".

Известно о задержании протестующих в Москве, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Хабаровске и Чите.

Однако не все россияне избрали путь протеста. В частности, в гугле резко выросли запросы, как сломать себе руку и ногу, лишь бы не ехать на фронт. Также выросли цены на билеты в Стамбул или Ереван.

Единственный сухопутный путь побега в ЕС – через Финляндию. Поэтому на границе с ней очередь растянулась более чем на 30 километров. Кстати, СМИ пишут, что из-за такого массового оттока людей в кремле думают закрыть границы. Это могут сделать после так называемых "референдумов", 28 сентября.

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