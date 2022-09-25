Так, у росії 24 вересня люди знову вийшли на акції проти мобілізації. Їх одразу почали затримувати силовики. Фото й відео публікували в мережі, передає 24 канал.

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До дівчини також одразу підбіг натовп силовиків. Однак невідомо, чи її затримали. Очевидці знімали акцію протесту на телефон.

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Росіяни протестують проти мобілізації: що відомо

Після оголошення в росії часткової мобілізації деякі громадяни держави-агресорки таки почали виводити на мітинги. Вони виходять та скандують "проти війни".

Відомо про затримання протестувальників в Москві, Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Хабаровську та Читі.

Однак не всі росіяни обрали шлях протесту. Зокрема, гуглі різко виросли запити, як зламати собі руку та ногу, лиш би не їхати на фронт. Також зросли ціни на квитки до Стамбулу чи Єревану.

Єдиний сухопутний шлях втечі в ЄС – через Фінляндією. Тому на кордоні з нею черга розтягнулася на понад 30 кілометрів. До речі, ЗМІ пишуть, що через такий масовий відтік людей у кремлі думають закрити кордони. Це можуть зробити після так званих "референдумів", 28 вересня.

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