Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Видимо, мужчина перепутал Ленина с батюшкой РПЦ.

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Мужчину задержали

Днем 11 марта неизвестный упорно пытался прорваться в мавзолей Ленина "на исповедь". Говорят, он был в неадекватном состоянии.

Мужчину задержали, после чего передали медикам.

К слову, инциденты с мавзолеем в Москве не редкость. В феврале этого года неизвестный пытался похитить мумию Ленина. Его также задержали и передали медикам, обнаружившим у него психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Почему мавзолей до сих пор есть в Москве

В 1924 г. после смерти Ленина – основателя красной империи, более известной как СССР, партийное руководство решило не отдавать его останки земли, а забальзамировать и оставить в мавзолее. Такую задумку можно рассматривать как создание нового объекта поклонения на фоне антирелигиозной кампании советского руководства.

В 1953 году в тот же мавзолей внесли забальзамированное тело Сталина – преемника Ленина. Однако во время "оттепели" и десталинизации тело диктатора вынесли из мавзолея и похоронили у кремлевской стены.

Со времен перестройки в СССР начали задумываться о том, чтобы отдать землю и тело Ленина. В частности, за это выступал последний глава СССР Михаил Горбачев. Еще в 2009 году большинство россиян также выступали за погребение Ленина. Однако и противников этой инициативы тоже хватало.

Однако теперь, очевидно, количество поддерживающих содержание тела "вождя" в мавзолее, на что выделяются немалые средства из российского бюджета, растет и такой вопрос в повестке дня не стоит.