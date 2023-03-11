Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Мабуть, чоловік переплутав Леніна з батюшкою РПЦ.

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Чоловіка затримали

Удень 11 березня невідомий вперто намагався прорватися до мавзолею Леніна "на сповідь". Кажуть, що він був в неадекватному стані.

Чоловіка затримали, після чого передали медикам.

До слова, інциденти з мавзолеєм у Москві не рідкість. У лютому цього року невідомий намагався викрасти мумію Леніна. Його також затримали і передали медикам, які виявили у нього психіатричний розлад на фоні сп'яніння.

Чому мавзолей досі є у Москві

У 1924 році після смерті Леніна – засновника червоної імперії, більш відомої як СРСР, партійне керівництво вирішило не віддавати його останки землі, а забальзамувати та залишити у мавзолеї. Таку задумку можна трактувати як створення нового об'єкта поклоніння на тлі антирелігійної кампанії радянського керівництва.

У 1953 році у той же мавзолей внесли забальзамоване тіло Сталіна – наступника Леніна. Однак під час "відлиги" та десталінізації, тіло диктатора винесли з мавзолею та поховали біля кремлівської стіни.

З часів перебудови в СРСР почали замислюватися про те, щоб віддати землі й тіло Леніна. Зокрема, за це виступав останній очільник СРСР Михайло Горбачов. Ще у 2009 році більшість росіян також виступала за поховання Леніна. Однак і противників цієї ініціативи також вистачало.

Однак тепер, вочевидь, кількість тих, хто підтримує утримання тіла "вождя" у мавзолеї, на що виділяються чималі кошти з російського бюджету, зростає і таке питання на порядку денному не стоїть.