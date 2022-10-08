В Москве начались аресты военных: в город вошла "элита" Росгвардии, – ГУР

В российской столице начался комплекс "мероприятий" против военных. В Москву вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии.

Движение в центре Москвы перекрыли. Силовики двигаются в центр вместе с подразделениями полиции. Об этом сообщили в украинской разведке.

Читайте также Отдельные представители российской верхушки ищут лазейки, чтобы уйти от Путина, – ГУР

Задержание и арест военных в Москве

Уже известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. В то же время все военные подразделения по периметру Москвы привели в повышенную боевую готовность.

Причины таких событий пока не объявляют.

Конфликты в российской верхушке

Путин назначил нового командующего объединенными российскими силами, которые ведут войну против Украины – Сергея Суровикина . Ранее он командовал группировкой вражеских войск на оккупированной части южных областей.С марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск России в Сирии.

Успехи ВСУ и поражения оккупантов на фронте подогревают "внутреннюю кухню" в России. После провала в Лимане глава Чечни Рамзан Кадыров и глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин начали обвинять в этом Кремль.

Они упрекнули Путина, заявив, что российское военное командование не способно оперативно отреагировать на обострение ситуации. Кадыров даже добавил, что России необходимо захватить территории 4 областей Украины всеми доступными средствами. По мнению экспертов, Пригожин и Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу.

Кроме того, в украинской разведке убеждены, что военно-политическое руководство и бизнес-элита России уже готовят внутреннюю "партию мира", чтобы иметь "подушку безопасности". Они пытаются отделить себя от Путина, пока не наступило полное фиаско.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал случай с критикой от Пригожина и Кадырова. По его словам, это свидетельствует о том, что они сделают виновным в проигрыше самого Путина. Со временем такие конфликты приведут к тому, что они окончательно рассорятся.

К теме – Путин назначил нового командующего войной в Украине: видео