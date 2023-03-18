В барах Underdog и La Virgen в Москве силовики заставляли посетителей подпевать "патриотическим" песням и рисовать символы российской агрессии, угрожая им электрошокерами и кувалдами. А людей, имеющих татуировку, просили раздеться для проверки. Об этом пишут российские СМИ.

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Подробности инцидента

Известно, что полиция провела обыск в Underdog и вывела персонал из заведения. Также сообщается, что силовики задержали около 40 – 50 человек, однако большинство отпустили после проверки подписок в Telegram. Остальных потащили в отделение и не пускали к ним адвокатов.

Также есть видео, на котором ОМОН заставляет посетителей бара Underdog петь песню "Любэ". В центре помещения видны 5 молодых людей, вокруг них стоят двое силовиков с закрытыми лицами и заставляют их "вытягивать" лучше песню о березках. Одну из посетительниц сотрудники силовых структур заставили написать на дверях заведения букву "Z" и слова "За Россию".

За что в заведения пришли "омоновцы"

В июле 2022 года La Virgen опубликовал пост о маркете виниловых пластинок, выручку из которого собираются прислать благотворительному объединению Kyiv Angels, помогающему ВСУ, медикам и мирным жителям, пострадавшим от войны. Однако после того, как заведениям начали поступать угрозы, La Virgen написали, что аккаунт заведения в инстаграмме якобы сломали и что помогать украинской армии команда не планировала.

Что касается Underdog, то все еще комичнее. Летом 2022 года они анонсировали акцию в поддержку находящихся в России российского "Красного креста" и "миллионов беженцев". Однако, очевидно, такое российские власти не устроило. Довольно странно, ведь русский "Красный крест" помогает русской армии. Также паб подыграл российской пропаганде, поя о "миллионах украинских беженцев" в России. Интересно, что на это не закрыли глаза.

Пока заведения не работают и когда именно откроются – неизвестно.