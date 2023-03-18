У барах Underdog та La Virgen в Москві силовики змушували відвідувачів підспівувати "патріотичним" пісням та малювати символи російської агресії, погрожуючи їм електрошокерами та кувалдами. А людей, які мають татуювання, просили роздягтися задля перевірки. Про це пишуть російські ЗМІ.

Дивіться також Мстився за звільнення: під Москвою пенсіонер підпалив людей з вогнемета

Подробиці інциденту

Відомо, що поліція провела обшук в Underdog і вивела персонал із закладу. Також повідомляється, що силовики затримали близько 40 – 50 людей, проте потім більшість відпустили після перевірки підписок у Telegram. Решту потягнули до відділку й не пускали до них адвокатів.

Також є відео, на якому ОМОН змушує відвідувачів бару Underdog співати пісню гурту "Любе". У центрі приміщення видно 5 молодих людей, довкола них стоять двоє силовиків із закритими особами й змушують їх "витягувати" краще пісню про берізки. Одну з відвідувачок співробітники силових структур змусили написати на дверях закладу літеру "Z" і слова "За Росію".

За що в заклади прийшли "омонівці"

У липні 2022 року La Virgen опублікував пост про маркет вінілових платівок, виторг з якого збираються надіслати благодійному об'єднанню Kyiv Angels, який допомагає ЗСУ, медикам та мирним жителям, які постраждали від війни. Проте після того, як закладам почали надходити погрози, La Virgen написали, що обліковий запис закладу в інстаграмі буцімто зламали й що допомагати українській армії команда не планувала.

Щодо Underdog то все ще комічніше. Влітку 2022 року вони анонсували акцію на підтримку російського "Червоного хреста" та "мільйонів біженців", які перебувають у Росії. Проте, вочевидь, таке російську владу не влаштувало. Доволі дивно, адже російський "Червоний хрест" допомагає російській армії. Також паб підіграв російській пропаганді, співаючи про "мільйони українських біженців" у Росії. Тож цікаво, що на це не заплющили очі.

Поки що заклади не працюють і коли саме відкриються – невідомо.