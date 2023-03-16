Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что 55-летний слесарь облил бензином четырех человек, после чего поджег их из самодельного огнемета, пишет 24 Канал.

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Палий мстил за увольнение

Впоследствии стало известно, что в результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали. Палия задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "преднамеренный поджог". Обвиняемому светит до 10 лет тюрьмы.

Российские СМИ пишут, что поджигатель – бывший сотрудник этой компании и он пришел в офис отомстить за недавнее увольнение.

В то же время блогер Денис Казанский сообщает, что нарушителем является бывший русский военный.

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