Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что 55-летний слесарь облил бензином четырех человек, после чего поджег их из самодельного огнемета, пишет 24 Канал.
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Палий мстил за увольнение
Впоследствии стало известно, что в результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали. Палия задержали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "преднамеренный поджог". Обвиняемому светит до 10 лет тюрьмы.
Российские СМИ пишут, что поджигатель – бывший сотрудник этой компании и он пришел в офис отомстить за недавнее увольнение.
В то же время блогер Денис Казанский сообщает, что нарушителем является бывший русский военный.
В Ростове – горячо: последние новости
- Утром 16 марта в Ростове-на-Дону прогремел взрыв и загорелось здание пограничного управления ФСБ в Ростовской области. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в здании даже поднялась крыша.
- Один из очевидцев также рассказал, что от взрыва в пограничном управлении ФСБ вылетели все окна. А также предположил, что в результате такого инцидента могут быть пострадали.
- Интересно, что россияне отошли от традиционной реплики российской пропаганды и подчеркнули, что слышали не "хлопок", а самый настоящий взрыв.
- По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, предварительно к чрезвычайной ситуации в хозяйственных помещениях пограничного управления ФСБ России по Ростовской области могло произвести замыкание электропроводки. После этого огонь якобы распространился и вызвал взрывы емкостей с горюче-смазочными материалами.