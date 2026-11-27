Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что изобразили на мурале возле посольства?

На стене жилого дома рядом с дипломатическим учреждением нарисовали три ракеты с красными тюльпанами, летящие над картой Европы. Их следы выполнены в цветах флага Нидерландов.

Рядом разместили надпись "Цветы нидерландской дипломатии". Таким образом авторы рисунка намекают, что Нидерланды якобы причастны к военной агрессии.

Кто именно создал мурал, пока неизвестно. В то же время в Министерстве иностранных дел Нидерландов уточнили, что рисунок появился несколько месяцев назад. То есть его создали еще до последнего обострения ситуации вокруг нидерландского оружия, которое Украина применила во время удара по Крымскому мосту.

Почему Россия обвиняет Нидерланды в причастности к войне?

Напряженность между Москвой и Гаагой усилилась после заявления нидерландской оборонной компании Destinus. Ранее в этом месяце она сообщила Reuters, что ее ракеты были единственным оружием иностранного производства, которое Украина применила во время атаки на Крымский мост.

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Destinus – оборонный стартап со штаб-квартирой в Нидерландах. Его основал предприниматель, родившийся в России.

После заявления компании посольство России в Нидерландах назвало ее слова "признанием" и задало вопрос, не вступила ли Гаага открыто в войну на стороне Украины.

В результате атаки на Крымский мост автомобильное движение по нему прекратилось, однако часть железнодорожного участка продолжила работать.

Нидерланды отвергают утверждения России о якобы вступлении страны в войну. В Гааге подчеркивают, что передача оружия Украине не делает государство стороной конфликта.

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что Украина сама решает, как применять согласованное для экспорта нидерландское оружие в соответствии с международным правом.

Российские заявления об участии Нидерландов в войне он назвал попыткой посеять страх и подорвать поддержку Украины.

Что произошло возле посольства Нидерландов в Киеве?

Через два дня после заявления Destinus во время российской атаки на Киев рядом со зданием посольства Нидерландов упал снаряд. Дипломатическое учреждение получило незначительные повреждения.

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После этого правительство Нидерландов вызвало российского посла. Тот выразил сожаление по поводу инцидента, однако вновь заявил, что иностранным дипломатам якобы опасно находиться в Киеве, поскольку Россия проводит атаки против военных целей.

Таким образом, мурал в Москве стал частью более широкого дипломатического обострения между Россией и Нидерландами на фоне военной помощи Украине. В то же время в нидерландском МИД подчеркивают, что сам рисунок появился задолго до последних заявлений о применении ракет Destinus.