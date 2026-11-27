Про це повідомляє видання Reuters.

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Що зобразили на муралі біля посольства?

На стіні житлового будинку поруч із дипломатичною установою намалювали три ракети з червоними тюльпанами, які летять над картою Європи. Їхні сліди виконані в кольорах прапора Нідерландів.

Поруч розмістили напис "Квіти нідерландської дипломатії". Таким чином автори малюнка натякають, що Нідерланди нібито причетні до військової агресії.

Хто саме створив мурал, наразі невідомо. Водночас у Міністерстві закордонних справ Нідерландів уточнили, що малюнок з'явився кілька місяців тому. Тобто його створили ще до останнього загострення навколо нідерландської зброї, яку Україна застосувала під час удару по Кримському мосту.

Чому Росія звинувачує Нідерланди у причетності до війни?

Напруження між Москвою та Гаагою посилилося після заяви нідерландської оборонної компанії Destinus. Раніше цього місяця вона повідомила Reuters, що її ракети були єдиною зброєю іноземного виробництва, яку Україна застосувала під час атаки на Кримський міст.

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Destinus – оборонний стартап зі штаб-квартирою в Нідерландах. Його заснував підприємець, який народився в Росії.

Після заяви компанії посольство Росії в Нідерландах назвало її слова "зізнанням" і поставило питання, чи не вступила Гаага відкрито у війну на боці України.

Внаслідок атаки на Кримський міст автомобільний рух ним припинився, однак частина залізничної ділянки продовжила працювати.

Нідерланди відкидають твердження Росії про нібито вступ країни у війну. У Гаазі наголошують, що передача зброї Україні не робить державу стороною конфлікту.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що Україна сама вирішує, як застосовувати погоджену до експорту нідерландську зброю відповідно до міжнародного права.

Російські заяви про участь Нідерландів у війні він назвав спробою посіяти страх і підірвати підтримку України.

Що сталося біля посольства Нідерландів у Києві?

Через два дні після заяви Destinus під час російської атаки на Київ поруч із будівлею посольства Нідерландів упав снаряд. Дипломатична установа зазнала незначних пошкоджень.

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Після цього уряд Нідерландів викликав російського посла. Той висловив жаль через інцидент, однак знову заявив, що іноземним дипломатам нібито небезпечно перебувати в Києві, оскільки Росія атакує військові цілі.

Таким чином, мурал у Москві став частиною ширшого дипломатичного загострення між Росією та Нідерландами на тлі військової допомоги Україні. Водночас у нідерландському МЗС наголошують, що сам малюнок з'явився задовго до останніх заяв про застосування ракет Destinus.