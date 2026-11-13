Работал с Азаровым и написал книгу о Януковиче: что известно о Заворотном, который был подорван в России

13 ноября в Москве во время движения взорвался внедорожник Toyota 72-летнего российского публициста Сергея Заворотного. Под водительское сиденье была заложена самодельная бомба; в результате взрыва пропагандист выжил и был госпитализирован.

Информацию о деятельности Заворотного и его связях с Украиной сообщает 24 Канал.

Как Заворотный работал на вражеские спецслужбы и занимался антиукраинской пропагандой

Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, публицист и бывший сотрудник Госдумы России, а во времена правления Виктора Януковича работал пресс-секретарем и советником тогдашнего премьер-министра Украины Николая Азарова.



Сергей Заворотный / Фото из открытых источников

После событий Революции Достоинства он бежал в Россию, где долгое время выступал экспертом созданного Александром Дугиным Изборского клуба и руководил пропагандистским ресурсом "Антифашист".

В 2018 году вместе с Алексеем Бердниковым он издал пропагандистскую книгу "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину", в которой продвигал кремлевские нарративы о якобы государственном перевороте и внешнем управлении Украиной со стороны Запада.



Заворотный написал книгу о Януковиче / Фото из открытых источников

Кроме того, он систематически появлялся в эфирах российских телеканалов, отстаивая геополитические интересы Кремля. Деятельность Заворотного выходила далеко за пределы публицистики. Еще в 2020 году он фигурировал в отчете Комитета по разведке Сената США как кадровый офицер Службы внешней разведки России, привлеченный к спецоперациям влияния.

Американская разведка напрямую связывала его с воинской частью № 33949, входящей в структуру СВР России, а украинские аналитики неоднократно заявляли о его контактах с ФСБ.

По информации местных СМИ и телеграм-каналов, инцидент произошел на Кировоградской улице в районе Чертаново напротив дома 8к2. Самодельное взрывное устройство сработало через несколько минут после того, как черный внедорожник выехал из двора соседнего дома.

Основная сила удара пришлась на место водителя, поэтому водительская часть машины была сильно повреждена. Сначала российские паблики заявляли о разрыве шины или неисправности газового оборудования, однако позже силовики подтвердили детонацию заложенного взрывчатого вещества. Следственный комитет России уже сообщил об открытии уголовного дела по факту происшествия.



Взрыв автомобиля Заворотного в Москве / Фото очевидцев

Серия взрывов на территории России

Взрыв автомобиля в Москве стал очередным инцидентом, связанным с ликвидацией лиц, причастных к агрессии против Украины. Накануне в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в котором находился полковник 6-й армии ВВС и ПВО России. Российский военный погиб на месте, хотя официальные структуры страны-агрессора до сих пор скрывают его точное имя.