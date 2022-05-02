В МВД ответили о вероятном решении Путина напасть на Молдову

В британском издании The Times сообщили, что Россия таки решила напасть на Молдову. Министерство внутренних дел Украины уже прокомментировало подобный ход событий.

Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно рассказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел. Он от имени министерства высказался о вероятном вторжении России в молдавское государство.

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Вариант вылета десанта из Крыма существует – Денисенко

Британское медиа шокировало всех заявлением о том, что Путин решил не останавливаться на Украине, а российская армия готовит нападение на Молдову. Однако, по словам советника МВД, не все так просто.

Для того, чтобы это сделать (напасть на Молдову – 24 канал) нужно пролететь территорию Украины. Другого варианта нет. Или Румыния, или Украина,

– заявил Денисенко.

В то же время, одним из планов Кремля может стать массированный десант на транспортных самолетах и вертолетах в Приднестровье, которые вылетят из захваченного Крыма, говорят в The Times. Советнику министра внутренних дел известно об этом, а значит, такой риск действительно есть.

"Существует ли вероятность того, что действительно несколько самолетов Ил-76 из Крыма направят в Тирасполь (город в Молдове – 24 канал)? Теоретически, наверное, такой вариант существует", – отметил он.

Однако советник МВД отметил, что не факт, что все самолеты действительно долетят до Тирасполя. Мол, могут возникнуть проблемы. "Я бы не давал такую вероятность", – прокомментировал он.

Денисенко высказался о вероятном вторжении России в Молдову: смотрите видео 24 канала



В общем, Денисенко придерживается мнения, что ситуацию с вероятным вторжением в Молдову еще следует рассматривать и анализировать. Однако в провокациях в Приднестровье уверен без сомнений и считает, что "они (россияне – 24 канал) нагнетают ситуацию".

Возможное нападение на Молдову: какие еще детали известны

В целом в британском СМИ отметили, что им стало известно о вторжении в Молдову из собственных источников в украинской разведке. Якобы им рассказали, что события в молдавской стране станут решающими для Украины.

Также существует риск того, что Россия признает независимость Приднестровья. Собеседники издания отметили, что российские спецслужбы могут организовать беспорядки в самой Молдове.

В то же время, как пишут The Times, западная разведка не считает, что Россия нападет на молдавское государство. Мол, разведывательные агентства Запада придерживаются иного мнения.

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Захват Молдовы Россией может привести к тому, что Украине придется отправить часть войска на юго-западный фронт. Именно поэтому позиции на Востоке могут быть слабее для противостояния в битве за Донбасс.