Там допустили, согласится ли после такого бреда России Израиль передать Украине оружие. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Внимание "Не хватило дозы кокаина": ведущий 24 канала предположил, с чем связано заявление Лаврова о евреях
По его словам, уже сейчас мы видим, как изменилась риторика официального Израиля. Более того, даже в самой стране есть достаточно большое давление, чтобы жестко реагировать на заявления Лаврова.
Однако пока говорить о том, что Израиль начнет передавать нам оружие, с моей точки зрения, еще рано,
– считает Денисенко.
То есть, в этом случае, как он подчеркнул, следует дождаться официальных заявлений.
Денисенко сказал, даст ли Израиль оружие после заявлений Лаврова: смотрите видео
Реакция Украины на очередной бред МИД России: главное
- Украина и Израиль сразу же осудили такие слова российского чиновника о том, что у Гитлера "была еврейская кровь", комментируя еврейские корни Владимира Зеленского.
- Офис Президента выступил с заявлением, что антисемитские выпады Лаврова в сторону главы нашего государства и евреев абсолютно неприемлемы. Там заверили, что чепуха россиян не сможет оправдать преступную войну против Украины.
- На ситуацию отреагировал и глава Офиса Президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк. Последний назвал заявления Лаврова "откровенно антисемитскими". Именно это доказывает, что Россия следует нацистской идеологии.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такие слова Лаврова отвратительными. Они оскорбляют не только Зеленского, но Израиль и весь его народ. По его словам, это лишний раз доказывает – современная Россия полна ненависти к другим народам.
К слову – Артем Овдиенко прокомментировал абсурдные заявления Лаврова: смотрите видео