Там допустили, согласится ли после такого бреда России Израиль передать Украине оружие. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Внимание "Не хватило дозы кокаина": ведущий 24 канала предположил, с чем связано заявление Лаврова о евреях

По его словам, уже сейчас мы видим, как изменилась риторика официального Израиля. Более того, даже в самой стране есть достаточно большое давление, чтобы жестко реагировать на заявления Лаврова.

Однако пока говорить о том, что Израиль начнет передавать нам оружие, с моей точки зрения, еще рано,

– считает Денисенко.

То есть, в этом случае, как он подчеркнул, следует дождаться официальных заявлений.

Внимание! Накануне министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявлял, что слова Лаврова возмутительны и являются грубой исторической ошибкой. По его словам, говорить, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя.

Денисенко сказал, даст ли Израиль оружие после заявлений Лаврова: смотрите видео

Реакция Украины на очередной бред МИД России: главное

Украина и Израиль сразу же осудили такие слова российского чиновника о том, что у Гитлера "была еврейская кровь", комментируя еврейские корни Владимира Зеленского.

Офис Президента выступил с заявлением, что антисемитские выпады Лаврова в сторону главы нашего государства и евреев абсолютно неприемлемы. Там заверили, что чепуха россиян не сможет оправдать преступную войну против Украины.

На ситуацию отреагировал и глава Офиса Президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк. Последний назвал заявления Лаврова "откровенно антисемитскими". Именно это доказывает, что Россия следует нацистской идеологии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такие слова Лаврова отвратительными. Они оскорбляют не только Зеленского, но Израиль и весь его народ. По его словам, это лишний раз доказывает – современная Россия полна ненависти к другим народам.

К слову – Артем Овдиенко прокомментировал абсурдные заявления Лаврова: смотрите видео