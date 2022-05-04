Там припустили, чи після такої маячні Росії Ізраїль погодиться передати Україні зброю. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Увага "Бракнуло дози кокаїну": ведучий 24 каналу припустив, з чим пов'язана заява Лаврова про євреїв
За його словами, вже зараз ми бачимо, як змінилася риторика офіційного Ізраїля. Ба більше, навіть у самій країні є досить великий тиск щодо того, щоб жорстко реагувати на заяви Лаврова.
Однак поки говорити про те, що Ізраїль почне передавати нам зброю, з моєї точки зору, ще зарано,
– вважає Денисенко.
Тобто, у цьому випадку, як він наголосив, треба дочекатися офіційних заяв.
Денисенко сказав, чи дасть Ізраїль зброю після заяв Лаврова: дивіться відео
Реакція України на чергову маячню МЗС Росії: головне
- Україна та Ізраїль одразу ж засудили такі слова російського посадовця про те, що у Гітлера "була єврейська кров", коментуючи єврейське коріння Володимира Зеленського.
- Офіс Президента виступив із заявою, що антисемітські випади Лаврова у бік глави нашої держави та євреїв є абсолютно неприйнятними. Там запевнили, що нісенітниці росіян не зможуть виправдати злочинну війну проти України.
- На ситуацію відреагував й глава Офісу Президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк. Останній назвав заяви Лаврова "відверто антисемітськими". Саме це доводить, що Росія наслідує нацистську ідеологію.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав такі слова Лаврова огидними. Вони ображають не тільки Зеленського, але й Ізраїль та весь його народ. За його словами, це зайвий раз доводить – сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.
До слова – Артем Овдієнко прокоментував абсурдні заяви Лаврова: дивіться відео