Там припустили, чи після такої маячні Росії Ізраїль погодиться передати Україні зброю. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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За його словами, вже зараз ми бачимо, як змінилася риторика офіційного Ізраїля. Ба більше, навіть у самій країні є досить великий тиск щодо того, щоб жорстко реагувати на заяви Лаврова.

Однак поки говорити про те, що Ізраїль почне передавати нам зброю, з моєї точки зору, ще зарано,

– вважає Денисенко.

Тобто, у цьому випадку, як він наголосив, треба дочекатися офіційних заяв.

Увага! Напередодні міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявляв, що слова Лаврова є обурливими та грубою історичною помилкою. За його словами, казати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе.

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Реакція України на чергову маячню МЗС Росії: головне

Україна та Ізраїль одразу ж засудили такі слова російського посадовця про те, що у Гітлера "була єврейська кров", коментуючи єврейське коріння Володимира Зеленського.

Офіс Президента виступив із заявою, що антисемітські випади Лаврова у бік глави нашої держави та євреїв є абсолютно неприйнятними. Там запевнили, що нісенітниці росіян не зможуть виправдати злочинну війну проти України.

​На ситуацію відреагував й глава Офісу Президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк. Останній назвав заяви Лаврова "відверто антисемітськими". Саме це доводить, що Росія наслідує нацистську ідеологію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав такі слова Лаврова огидними. Вони ображають не тільки Зеленського, але й Ізраїль та весь його народ. За його словами, це зайвий раз доводить – сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

До слова – Артем Овдієнко прокоментував абсурдні заяви Лаврова: дивіться відео