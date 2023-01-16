Об этом рассказала в интервью посол США при НАТО Джулиан Смит. По ее мнению, остановить войну в одночасье может именно российский диктатор.

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Путин может остановить войну в один момент

Ведь, в частности, и от его воли как атакующего Украину агрессора зависит дальнейшее развитие событий. Чтобы остановить войну, массовое уничтожение собственного народа на территории нашего государства и откат собственной страны в Средневековье, ему достаточно перестать стрелять и вывести войска.

Позвольте мне быть очень четкой. Эта захватническая война, которую Россия ведет уже почти год, может закончиться сегодня. Прямо сейчас, когда мы сидим здесь и ведем этот разговор. И это может сделать только один человек. Это президент Путин. Эту войну начала Россия. И Россия может прекратить эту войну немедленно,

– сказала Джулиан Смит.

Однако, конечно, не стоит ожидать от Владимира Путина, что он внезапно осознает, что терроризировать другие государства из собственной прихоти не стоит, и согласится на украинскую формулу мира. Чтобы подтолкнуть его к этим решениям, мировое сообщество постепенно "закручивает гайки" России, вводя все новые санкции.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно сильнее давить на Москву, чтобы она приняла это решение. Кроме того, мы хотим, чтобы украинские силы победили", – отметила она.

Не единственный путь остановки войны

Также Джулиан Смит поделилась мнениями о военных Украины. По ее словам, она поражена их прогрессом и сноровкой.

Поэтому мы уверены, что при условии продолжения трансатлантической поддержки и даже поддержки с далеких континентов, украинские силы и дальше будут преобладать и в конце концов победят на поле боя,

– уверена Смит.

Поэтому, несмотря на решение российского диктатора, которое он не спешит принимать и вряд ли примет добровольно, именно от защитников нашего государства и оружия западных партнеров зависят сроки окончания войны. ,

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