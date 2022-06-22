В НБУ подробно объяснили, как и кто получит от государства 250 тысяч гривен на бизнес

Украинцы, которые хотят запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "Работа".

Кто и как может получить грант

Участником программы станет любой украинец, который не работает на других предприятиях и не ведет другой бизнес. Об этом 24 каналу сказал член совета НБУ и экономист Василий Фурман.

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По его словам, нужно иметь бизнес-план и идею. К тому же также нужно указать о том, что деньги носят целевой характер использования.

То есть, если у вас есть желание открыть собственное дело, вы направляете свой бизнес-план в "Ощадбанк". Они проанализируют его реальность,

– сказал Фурман.

В течение 10 рабочих дней эксперты "Ощадбанка" и Государственного центра занятости проведут оценку проекта, и грантовые средства будут перечислены на ваш счет, если он будет отвечать требованиям программы.

Далее средства направляются на закупку необходимого оборудования.

Заявку на получение гранта можно будет подать и через портал "Дия".

Экономист также отметил, что у вас должна быть часть собственных денег – хотя бы 20 – 30%. Дело в том, что, чтобы запустить бизнес нужно немного больше денег.

Правительство планирует выдать 20 тысяч таких грантов за год. Соответственно, бюджет программы за год – 5 миллиардов гривен.

"Но надо сказать откровенно, что это огромная поддержка государства для этих 20 тысяч человек. Они примут на работу еще и других людей. Это очень классно влияет на занятость людей, особенно во время войны, когда больше всего пострадал малый и средний бизнес", – добавил. Кучер.

Более дешевый кредит 5 – 7 – 9

Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в размере до 2,5 миллиона гривен. Это деньги на строительство или реконструкцию помещений, приобретение дополнительного оборудования или финансирование оборотного капитала.

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