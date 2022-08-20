Воздушные силы сбили над Днепропетровской областью все 4 ракеты, которые выпустили россияне

В небе над Днепропетровщиной сработала ПВО. Воздушные силы сбили все 4 ракеты, которые выпустить российские захватчики.

Взрывы в Днепре слышали во время воздушной тревоги, которую объявляли по меньшей мере в 14 областях. О работе ПВО сообщили в Воздушном командовании "Восход" около 10 часов утра 20 августа.

К теме В большинстве областей объявили воздушную тревогу: в Днепре слышали взрывы

В Днепре слышали взрывы из-за работы ПВО

Днепр, работает ПВО. Сигналы тревог не игнорируем!

– отметили в командовании.

Как действовать во время воздушной тревоги

Сначала следует закрыть окна, выключить все электрические и нагревательные приборы, перекрыть газ и т.д. Тогда взять "тревожный чемодан" и направиться в ближайшее хранилище или укрытие.

Если хранилища нет, используйте для укрытия подвальное помещение под домом или пользуйтесь правилом двух стен.

Воздушные силы сбили все 4 ракеты, выпущенные оккупантами

Впоследствии глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеские ракеты. То есть все, которые направили россияне против мирного населения. Оккупанты пытались атаковать область ракетами типа "Калибр".

Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным,

– написал Резниченко.

Стоит посмотреть – оперативная информация о ситуации на фронте 20 августа: видео