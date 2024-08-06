Перед этим в Воздушных силах почти ежечасно писали об угрозе для города области.

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Что сбили над Сумской областью

Сегодня, 6 августа в небе над Сумской областью подразделениями сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, 2 БпЛА и один вертолет,

– сообщили в областной военной администрации.

Там также выразили благодарность нашим защитникам неба.

Кстати, оперативные детали российской атаки на Украину читайте в нашем телеграме.

Ранее начальник МВА Дрозденко сообщал о работе противовоздушной обороны в регионе. В ОВА писали, что в результате ракетной атаки было повреждение инфраструктуры, на месте работали необходимые службы.

Заметим, что целый день россияне также активно обстреливали территорию Сумской области управляемыми авиационными бомбами. Подробную информацию об обстрелах Сум сегодня и области читайте по ссылке.