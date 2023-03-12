В киевских телеграмм-каналах делятся фотографиями такого весеннего чуда. А всего два дня назад в большинстве областей Украины температура составляла 15 градусов тепла, передает 24 Канал.

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В Киеве работают коммунальщики

Синоптики говорят, что мокрый снег в столице будет падать целый день. Также ожидаются сильнейшие порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В Киеве продолжается противогололедная обработка и уборка снега: работает 118 единиц техники "Киевавтодора" и более 1800 коммунальщиков.

Столицу замело снегом / Фото из соцсетей

Почти 2 тысячи коммунальщиков зачищают придомовые территории. Также зеленые зоны убирают работники и техника "зеленстроев".

Водителей и пешеходов просят учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах. Также напоминают, что автомобили необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.

Обратите внимание! 12 марта синоптики сделали штормовое предупреждение. Они отметили, что в этот день на нас ожидается много осадков, а также сильный ветер. Поэтому следует быть очень осторожными.

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Где еще выпал снег

Кажется, март забыл, что он весенний месяц. 12 марта снег выпал не только в столице.

Белым полотном покрыты Волынская, Львовская, Ровенская и Житомирская области. К слову, синоптики Укргидрометцентра предупреждали о таких явлениях.



Снег во Львове / Фото из телеграмм-канала

Волынь также заснежило / Скриншот

В Ровенской области коммунальщики всю ночь расчищали дороги и привлекали технику.

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