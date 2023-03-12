У київських телеграм-каналах діляться світлинами такого весняного дива. А лише два дні тому у більшості областей України температура складала 15 градусів тепла, передає 24 Канал.

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У Києві працюють комунальники

Синоптики кажуть, що мокрий сніг у столиці падатиме цілий день. Також очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Наразі у Києві триває протиожеледна обробка та прибирання снігу: працює 118 одиниць техніки "Київавтодору" та понад 1800 комунальників.

Столицю замело снігом / Фото з соцмереж

Майже 2 тисячі комунальників зачищають прибудинкові території. Також зелені зони прибирають працівники та техніка "зеленбудів".

Водіїв та пішоходів просять враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Також нагадують, що автівки необхідно паркувати відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб.

Зверніть увагу! 12 березня синоптики зробили штормове попередження. Вони зазначили, що впродовж цього дня на нас очікує багато опадів, а також сильний вітер. Тож варто бути надзвичайно обережними.

У Києві несподівано випав сніг: дивіться відео

Де ще випав сніг

Здається, березень забув, що він весняний місяць. 12 березня сніг випав не лише у столиці.

Білим полотном вкриті також Волинська, Львівська, Рівненська та Житомирська області. До слова, синоптики Укргідрометцентру попереджали про такі явища.



Сніг у Львові / Фото з телеграм-каналу

Волинь також засніжило / Скриншот

Коли буде потепління: прогнози синоптиків