В Україні трохи похолодало
Найпрохолоднішу ніч у неділю прогнозували на Заході. Зокрема, на Закарпатті до -2 градусів. Тим часом в інших регіонах, хоча переважно невеликі, але плюси.
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Вдень у західних та північних областях здебільшого лише +3...+5 градусів. У Чернівцях та Ужгороді до +7.
Зауважимо, ймовірно, найвища температура цього дня буде на Сході та в Криму — до +11 градусів тепла.
Вночі в Україні дощ та мокрий сніг; вдень у східній частині невеликий дощ, у північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів,
— зазначили в Укргідрометцентрі.
Прогноз на понеділок
Вночі понеділка похолодає ще більше. Невеличкі морози прогнозують вже на всій території нашої держави. Максимум -3.
Цікаво, що поки на Заході температура вдень зросте до +11, на Сході опуститься до +4...+6. Усюди буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Прогноз погоди на 13 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 14 березня / Скриншот з Укргідрометцентру