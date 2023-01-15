На месте авиакатастрофы продолжаются спасательные работы. Один из пассажиров снял падение самолета.

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Делал трансляцию

Мужчина не подозревал, что самолет упадет и производил трансляцию полета в фейсбук. Он снимал пейзаж из окна. В мгновение ока люди начали кричать, самолет перевернулся на бок. Впоследствии в кадр попадает даже пламя.

На видео видно, что мужчина после падения самолета продолжает держать телефон в руке. Однако его судьба пока неизвестна.

Падение самолета в Непале: смотрите видео

Что известно об авиакатастрофе в Непале

На вечер 15 января известно, что погибли 68 человек. На борту самолета находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Когда он упал, на месте сразу возник пожар. Спасатели стали находить тела людей.

Неизвестно, что послужило причиной падения самолета. Авиакомпания Yeti Airlines объявила траур и отменила все рейсы на 16 января.