На місці авіакатастрофи тривають рятувальні роботи. Один із пасажирів зафільмував падіння літака.

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Робив трансляцію

Чоловік не підозрював, що літак впаде і робив трансляцію польоту у фейсбук. Він фільмував краєвид з вікна. В одну мить люди почали кричати, літак перекинувся на бік. Згодом у кадр потрапляє навіть полум'я.

На відео видно, що чоловік після падіння літака продовжує тримати телефон в руці. Проте його доля наразі невідома.

Падіння літака у Непалі: дивіться відео

Що відомо про авіакатастрофу в Непалі

Станом на вечір 15 січня відомо, що загинули 68 людей. На борту літака було 68 пасажирів і 4 члени екіпажу. Коли він впав, то на місці одразу виникла пожежа. Рятувальники почали знаходити тіла людей.

Невідомо, що стало причиною падіння літака. Авіакомпанія Yeti Airlines оголосила жалобу та скасувала всі рейси на 16 січня.