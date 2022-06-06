Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук назвал это очередной провокацией.

Важно Вооруженные силы Приднестровья и подразделения русских войск находятся в боевой готовности

Как сообщают местные СМИ, примерно в 5 утра на территорию автопарка россиян в районе населенного пункта Владимировка дрон якобы сбросил 2 взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5.

Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводили необходимые следственно-оперативные мероприятия, а также изъяли фрагменты взрывных устройств.

Какая сейчас ситуация в Приднестровье

В Приднестровье продолжают терроризировать местное население. В регионе начали распространять фейки о выстрелах, якобы слышанных со стороны Украины. По мнению украинской разведки, это делают для того, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт еще в одном направлении.

В украинской разведке также сообщали, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью , чтобы обвинить в этом Украину.

Впервые о введении в полную боевую готовность войск Приднестровья Генштаб ВСУ сообщил 6 мая. Тогда в ведомстве подчеркнули, что личный состав непризнанного государства готов к наступлению.

Украинские контрразведчики также заявляют, что Россия может напасть на Молдову или признать независимость Приднестровья. Не исключено, что это произойдет во время выступления Путина 9 мая. Разведка западных стран считает, что в Кремле уже был подготовлен план вторжения в Молдову.

Что следует знать о Приднестровье

Украина не признает Приднестровье, как и все государства-члены ООН. Независимость Приднестровья признали только 3 территории:

частично признаны Южная Осетия и Абхазия,

а также непризнанный Нагорный Карабах.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровья в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной части Молдовы. Регион оказывает значительную поддержку России – политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибли около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом.

На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части русской армии со своим вооружением и боевой техникой. В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.