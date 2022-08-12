Украинцам напоминают, что во время тревоги нужно откладывать все дела и уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое. Это правило спасает жизнь.

Обратите внимание Командир хотел отомстить: в Донецкой области российская артиллерия накрыла свое подразделение

Об угрозе уведомляют жителей:

Ровенской области (отбой 18:11);

Буковины (отбой 18:14);

Хмельницкой области (отбой 18:13);

Тернопольской области (отбой 18:14);

Кировоградской области (отбой 18:13);

Днепропетровской области (отбой 18:12);

Одесской области (отбой 17:51);

Николаевской области (отбой 17:59);

Херсонской области (отбой 17:54);

Луганской области.

Тревогу на Тернопольщине и Днепропетровщине объявили, когда в некоторых областях уже стартовали отбои.

Обратите внимание! С 11 августа начали извещать о воздушной тревоге в Херсонской области.

В сети распространили информацию о запуске ракет.