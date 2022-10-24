Ориентировочно до 16.35 24 октября воздушная тревога была объявлена ​​в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Луганской областях. Во время нее жители Николаева слышали взрывы.

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Оккупанты могли запустить ракеты

Мониторящий вражескую авиацию телеграм-канал сообщил, что россияне, вероятно, запустили ракеты по Украине. Вражеские беспилотники направляются на южном направлении, поэтому важно оставаться в укрытиях.

Однако позже начали появляться сообщения об окончании тревоги. В частности, об отбое написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Оккупанты ежедневно запускают ракеты по Николаеву. В результате повреждений критической инфраструктуры 23 октября в регионе выключили свет. Перед тем также были проблемы с электросетью.

Кроме того, российские террористы 23 октября атаковали жилые дома города. Николаевский областной совет сообщил о 5 раненых. К счастью, обошлось без жертв. Известно, российские военные еще ночью атаковали Николаев ракетами С-300.

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