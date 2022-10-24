В Украине – воздушная тревога

Уже через 2 – 3 минуты тревогу объявили на остальной территории Украины. Воздушная тревога длилась полтора часа.

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По данным телеграм-канала Monitor, враг мог запустить ракеты стратегической авиацией в режиме радиомолчания, или же сверхзвуковые ракеты тактической авиацией.

По неподтвержденной информации над территорией Беларуси активность тактической авиации России. МиГ-31К потенциальный носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины,

– говорится в сообщении.

Впоследствии "Оперативный ВСУ" сообщил о запуске ракет из Беларуси. В то же время белорусские наблюдатели заявили о взлете истребителя с аэродрома в Барановичах.

Однако по состоянию на 14:50 информация о запусках ракет, к счастью, не подтвердилась, а истребители в Беларуси пошли на посадку. Поэтому по всей территории Украины объявили отбой.



Тревоги в Украине, которые объявили из-за истребителей в Беларуси / Карта "еКарта"

Заметим, Крым на этой карте зеленый, ведь у Украины нет информации о воздушных тревогах на полуострове. Все потому, что Россия оккупировала его еще в 2014 году.

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Важно! Ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу, ведь Россия уже неоднократно показала, что ей безразлично на гражданское население. Государство-агрессор обстреливает своими ракетами мирные города и дома.

Последние новости о войне в Украине

В последние дни под прицелом оккупантов – энергетические объекты Украины. Враг хочет оставить украинцев без света, тепла и воды. Чтобы уменьшить нагрузка на систему, власть просит население экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы. В некоторых городах приходится вводить отключения.

Российские оккупанты решили создать в Херсоне "терроборону". Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук считает, что враг хочет использовать херсонцев, как "пушечное мясо", когда Вооруженные Силы Украины придут освобождать город.

Украинские военные ликвидировали уже почти 68 тысяч вражеских солдат. Только за минувшие сутки на "концерт Кобзона" удалось отправить 470 захватчиков.

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