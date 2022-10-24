В Україні – повітряна тривога

Вже через 2 – 3 хвилини тривогу оголосили на решті території України. То ж негайно прямуйте в укриття, пише 24 канал.

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За даними телеграм-каналу Monitor, ворог міг запустити ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання, або ж надзвукові ракети тактичною авіацією.

За непідтвердженою інформацією над територією Білорусі активність тактичної авіації Росії. МіГ-31К потенційний носій надзвукової ракети "Кинджал", тому тривоги оголошені по всіх областях України,

– мовиться у повідомленні.

Згодом "Оперативний ЗСУ" повідомив про запуск ракет з Білорусі.



Карта тривог в Україні / Карта "єМапа"

Зауважимо, Крим на цій карті зелений, адже в України немає інформації про повітряні тривоги на півострові. Все тому, що Росія окупувала його ще у 2014 році.

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Важливо! У жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу, адже Росія вже неодноразово показала, що їй байдуже на цивільне населення. Держава-агресорка обстрілює своїми ракетами мирні міста та будинки.

Останні новини про війну в Україні

Останніми днями під прицілом окупантів – енергетичні об'єкти України. Ворог хоче залишити українців без світла, тепла та води. Аби зменшити навантаженість на систему, влада просить населення економно споживати електроенергію у пікові години. У деяких містах доводиться вводити відключення.

Російські окупанти вирішили створити у Херсоні "тероборону". Речник Одеської ОВА Сергій Братчук вважає, що ворог хоче використати херсонців як "гарматне м'ясо", коли Збройні Сили України прийдуть звільняти місто.

Українські військові ліквідували вже майже 68 тисяч ворожих солдатів. Лише за минулу добу на "концерт Кобзона" вдалося відправити 470 загарбників.

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