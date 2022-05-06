В Нидерландах осквернили военное кладбище: в МИД называют это провокацией против Украины

Украинские дипломаты решительно осудили акт вандализма, зафиксированный на кладбище Джонкербос в Неймегене. Это произошло в Нидерландах.

Речь идет о военном кладбище в Королевстве Нидерланды, на котором неизвестные оставили надписи "Слава Украине", "Азов" (скорее всего речь идет о наших военных), а также нарисовали украинский флаг и нацистскую свастику. Инцидент произошел 3 мая 2022 года.

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Официальная позиция Украины

В посольстве Украины в Нидерландах отметили, что этот поступок является оскорблением памяти жертв Второй мировой войны. Украинские дипломаты добавили, что считают этот акт вандализма провокацией. В частности, против государства Украина.

В дипломатическом представительстве выразили глубокую обеспокоенность из-за инцидента на военном кладбище в городе в Нидерландах. Дипломаты добавили, что подавлены тем фактом, что это произошло накануне Дня памяти. Ведь в эти дни в Европе чествуют всех, кто стал жертвами в борьбе против нацизма.

Украинские дипломаты выразили надежду, что правоохранители смогут оперативно найти всех причастных к этому акту вандализма и привлечь их к ответственности.



Акт вандализма в Нидерландах / Фото из твитера посольства Украины

Реакция сети

Под постом посольства Украины в Нидерландах в твитере с осуждением ужасного акта вандализма уже появилось немало комментариев. Подавляющее большинство поддерживают Украину, а некоторые добавили, что лозунг "Слава Украине" написан согласно правилам российской транслитерации.

Также добавляют, что это не первый подобный инцидент. Вот некоторые из комментариев:

"Почему вы пишете "Слава Украине", а не "Слава Україні". Это вполне очевидная ошибка, которую не совершит ни один украинец";

"Разве большинство похороненных там не британцы? Я сильно подозреваю, что это работа российских агитаторов";

"Неделю назад подобный инцидент произошел в Эстонии. У советского мемориала на кладбище кто-то написал "Слава Украине" и нарисовал свастику. Совершенно очевидно, что это была провокация россиян, для того, чтобы сделать украинцев похожими на нацистов, которые пришли в Эстонию совершать акты вандализма".

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