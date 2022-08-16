Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что по Харькову, пережившему один из самых массированных обстрелов, снова наносят удары. Глава Харьковской ОВА призвал людей не игнорировать правила безопасности.

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Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги. оккупанты наносят удары по Харькову,

– заявил Синегубов.

По данным телеграм-каналов, враг ударил по спальному району. Это произошло в то время, когда дети гуляли, а взрослые – возвращались с работы.

Воздушная тревога в области началась в 17:04.

Взрывы в других городах Украины

СМИ также сообщили, что взрывы около 17:09 прогремели в Николаеве. Воздушная тревога на территории области началась в 17:22. Об "отбое" сообщили уже в 17:34.

Кроме того, взрыв слышали во временно оккупированном Херсоне.

Украинцев призывают не игнорировать тревогу

Украинцев упорно просят не игнорировать тревоги. Когда извещают об опасности, нужно откладывать все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это спасает жизнь.

Также людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов.

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