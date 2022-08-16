Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову, який пережив один із наймасовіших обстрілів, росіяни знову завдають ударів. Голова Харківської ОВА закликав людей не ігнорувати правила безпеки.

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Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги. Окупанти завдають ударів по Харкову,

– заявив Синєгубов.

За даними телеграм-каналів, ворог вдарив по спальному районі. Це відбулося у час, коли діти гуляли, а дорослі – поверталися з роботи.

Повітряна тривога в області розпочалася о 17:04.

Вибухи в інших містах України

ЗМІ також повідомили, що вибухи близько 17:09 пролунали у Миколаєві. Повітряна тривога на території області розпочалася о 17:22. Про "відбій" повідомили вже о 17:34.

Окрім того, вибух чули у тимчасово окупованому Херсоні.

Українців закликають не ігнорувати тривоги

Українців наполегливо просять не ігнорувати тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно відкладати усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це рятує життя.

Також людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця "прильотів".

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