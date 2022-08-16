Деталі підступного обстрілу росіян розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Ворог вгатив з "Градів" по Дніпропетровщині

російські загарбники ударили по житлових кварталах Нікополя. Загалом у місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 – зі ствольної артилерії.

Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений. У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці,

– сказав Резніченко.

Він наголосив, що росія є державою-терористом.