Днем 23 февраля 2024 года в Херсоне и Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об активности тактической авиации в акватории Азовского моря.

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В городах слышали взрывы

О звуках взрывов сообщили корреспондентам Суспильного. Взрывы, которые могли слышать в Николаеве, вероятно, прозвучали за пределами города. Больше никаких деталей пока нет.

Официально Воздушные силы о взрывах не сообщали. В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела со стороны России. Если в области объявлено о воздушной угрозе, то нужно пройти в ближайшее укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.

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