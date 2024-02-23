Вдень 23 лютого 2024 року у Херсоні та Миколаєві прогриміли вибухи. Повітряні сили застерігали про активність тактичної авіації у акваторії Азовського моря.
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У містах чули вибухи
Про звуки вибухів повідомили кореспондентів Суспільного. Вибухи, які могли чути у Миколаєві, ймовірно, пролунали поза межами міста. Більше жодних деталей поки немає.
Офіційно Повітряні сили про вибухи не повідомляли. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу з боку Росії. Якщо в області оголошено про повітряну загрозу, то потрібно пройти до найближчого укриття або скористатися правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.
Росія вдарила "Шахедами" по Дніпру та Одесі
- Вночі проти 23 лютого ворог знову запускав ракети та ударні дрони-камікадзе. Вони летіли із Причорноморську та мису Чауда, а також із акваторії Чорного моря та Донеччини. Відомо, що над Одещиною збили 9 ворожих повітряних цілей, а над Дніпропетровщиною – 5.
- Крім цього, у Дніпрі росіяни поцілили у підприємство та багатоповерхівку. Внаслідок удару 8 людей постраждало. Двоє з них перебувають у лікарні, хоча спочатку по лікарську допомогу звернулись 7 людей.
- У Одесі є троє загиблих. Вночі Росія запустила 31 "Шахед" та 6 ракет. Сили протиповітряної оборони збили 23 дрони.