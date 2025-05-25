Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

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Что известно о жертвах в Николаеве и последствиях атаки

Виталий Ким написал, что спасатели изъяли из-под завалов пятиэтажки в Николаеве последнюю погибшую женщину. Всего в городе россияне убили 2 человека.

Трое раненых в стабильно тяжелом состоянии. 13 человек расселены в общежитии,

– отметил начальник Николаевской ОВА.

Деблокирование женщины из-под завалов дома также подтвердили и в ГСЧС Николаевской области. Там также отметили, что работы по разборке аварийных конструкций продолжаются.

В службе также рассказали, что по состоянию на 20:00 работы по ликвидации последствий ночного удара БПЛА по пятиэтажке в Николаеве продолжаются.

"Спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы, демонтируют бетонные конструкции и разбирают строительные завалы", – отметили в ГСЧС.

На месте работает автокран XCMG 60, 2 единицы специальной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения, автоцистерна. Всего к работам от ГСЧС привлечено 18 спасателей и 4 единицы техники.

В Николаеве продолжаются спасательные работы на месте вражеской атаки ночью 25 мая / Фото ГСЧС Николаевской области

К слову, в Николаеве в результате ночной атаки врага 25 мая в целом пострадало 5 человек. В пятиэтажке, где работают спасатели, было разрушено 2 этажа, а другие – повреждены.